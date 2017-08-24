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Общество

СПЧ поможет семье сахалинского мальчика, над которым издевалась медсестра

15:1424.08.2017
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© Fotolia / ondroooРебенок в детском доме. Архивное фотоРебенок в детском доме. Архивное фото
© Fotolia / ondrooo

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) надеются, что лишенная родительских прав мама мальчика, которого унижала медсестра в больнице на Сахалине, решит бороться за своих детей; правозащитники готовы оказать помощь этой семье, сообщила глава комиссии СПЧ по социальным правам Ирина Киркора.

Ребенок держит за руку взрослого. Архивное фото
© Fotolia / Khorzhevska
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Киркора ранее посетила Макаровскую районную больницу на Сахалине, где медсестра издевалась над полуторагодовалым мальчиком, и лично побеседовала с главным врачом. Та рассказала, что мальчик и его сестра не раз находились в опасных для жизни и здоровья ситуациях из-за алкогольной зависимости матери.

"Надеемся, что она решит бороться за своих детей, и мы объединим усилия представителей гражданского общества для оказания помощи данной семье", — приводит сайт СПЧ слова Киркоры.

По информации СПЧ, 9 августа суд лишил женщину родительских прав в отношении двух детей — мальчика и его старшей сестры. На данный момент дочь женщины от предыдущего брака находится с отцом, а мальчик был передан органам опеки, так как его отца нет в живых.

Сотрудник правоохранительных органов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Как отметили в СПЧ, женщине разъяснили, что она может восстановиться в родительских правах, если изменит свой образ жизни и отношение к воспитанию детей.

История мальчика, попавшего в Макаровскую больницу, получила широкий общественный резонанс, когда в интернете появилось видео, на котором медсестра унижает ребенка за испачканные штаны. Медсестра уволилась, следствие проверяет ее действия.

Главврач в беседе с представителем СПЧ пояснила, что как только случай получил резонанс, медсестра написала заявление об увольнении по собственному желанию и уехала из города. Со слов медсестры, видео было снято для родственницы мальчика по отцовской линии, санитарки этой же больницы, отмечено на сайте СПЧ. Уточняется, что, по словам главврача, ни одна из женщин не увидела в адресованных ребенку словах ничего обидного.

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