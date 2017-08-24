Пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону обеспечат бесплатным проездом

Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска

Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Пострадавшим от крупного пожара в центре Ростова-на-Дону выдадут карты для бесплатного проезда в течение года на городском транспорте, говорится в сообщении городской администрации.

"Бесплатный проезд в течение года на городском транспорте будет обеспечен для пострадавших от пожара. Выдать транспортные карты ростовчанам распорядился глава Администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев", — говорится в сообщении.

Выдача транспортных карт для бесплатного проезда на муниципальном транспорте начнется 25 августа. Выдача карт будет осуществляться по спискам при наличии документа, удостоверяющего личность.

Сильный пожар возник днем в понедельник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Возгорание было потушено за сутки с небольшим. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность.