Собянин осмотрел новое здание школы в Куркино

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел новое здание школы номер 1298 в Куркино, которое 1 сентября примет первых учеников.

Общаясь с учениками школы, Собянин отметил, что раньше в Куркино существовала проблема второй смены.

"Таких школ у нас в городе не так много, но они есть. В Куркино мы эту проблему решили", — отметил он.

Новое здание — это уже вторая школа, которая открывается в Куркино за последние два года. В скором времени рядом будет построено еще одно здание для младшей школы с детским садом.

Мэр рассказал, что школа номер 1298 участвует в проекте "Московская электронная школа".

"Преподаватели вашей школы активно участвуют в формировании "электронной школы". Одной доски мало, надо, чтобы урок был наполнен интересными занятиями", — заметил он.

В частности, по его словам, в рамках проекта "Московская электронная школа" учителя сами готовят сценарии уроков, которые размещают в единой информационной базе.

"В городе уже создано 60 тыс. сценариев уроков", — сообщил Собянин.

Школа номер 1298 также участвует в проекте "Ресурсная школа", целью которого является организация системы поддержки учеников с особыми образовательными потребностями.

Всего в Москве 1 сентября будет открыто четыре новых школы, а, начиная с 2011 года, в столице было построено 278 зданий детских садов и школ, в том числе 66 — за счет инвесторов. С начала 2017 года в эксплуатацию введено восемь объектов образования (три детских сада и пять школ) на 3,5 тыс. мест.