На уральском предприятии выплатили долг по зарплате в 27 миллионов рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 24 авг – РИА Новости. Руководство АО "Работы взрывные специальные" в Магнитогорске Челябинской области выплатило задолженность по зарплате работникам в размере 27 миллионов рублей, прокуратура региона требует возбудить уголовное дело, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

Прокуратура в Магнитогорске провела проверку по обращению АО "Работы взрывные специальные", в результате была выявлена задолженность по заработной плате в размере 42,5 миллиона рублей.

"В результате принятых прокуратурой мер погашена задолженность по заработной плате в размере 27 миллионов рублей. Кроме того, прокуратурой в следственные органы направлен материал по факту несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам АО для решения вопроса об уголовном преследовании", — говорится в сообщении.

Также прокурор в отношении юрлица и генерального директора предприятия возбудил административные дела за "нарушение трудового законодательства", на имя руководства внесено представление, объявлено предостережение.

В итоге судом акционерное общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, генеральному директору предприятия назначен административный штраф в размере 15 тысяч рублей, главному бухгалтеру объявлен выговор, добавляется в сообщении.

Ситуация по выплате задолженности по заработной плате в настоящее время находится на контроле прокуратуры района.