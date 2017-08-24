В Москве впервые пройдет экомарафон "Дни открытых садов"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Экологический марафон "Дни открытых садов" впервые пройдет на природных территориях российской столицы с 25 по 30 августа; посетителям в 12 садах на особо охраняемых природных территориях устроят познавательные экскурсии, лекции, мастер-классы и викторины, сообщает официальный портал мэра Москвы.
Так, посетителей познакомят с особенностями растительного мира, научат ухаживать за садовыми цветами и деревьями и правильно удалять сорняки.
Марафон приурочен ко Дню города. Все экскурсии и мастер-классы по садоводству будут бесплатными.
"Природные территории Москвы — это не только лесопарковые зоны, природные и ландшафтные заказники в черте города. На особо охраняемых природных территориях есть живописные и интересные сады, дендросады и аптекарские огороды. В дни открытых дверей здесь расскажут о редких растениях, а также о полезных и вредных свойствах трав и цветов", — рассказали в пресс-службе департамента природы.
На экскурсии в ландшафтном заказнике "Лианозовский" 25 августа в 12:00 горожанам расскажут о различных видах сорняков и помогут разобраться, действительно ли эти растения наносят существенный ущерб садовым деревьям, кустарникам и цветам.
В саду имени П.И.Травникова на Фрунзенской набережной 28 августа в 12:00 организуют мастер-класс по прополке сныти и других сорных растений. Все желающие смогут поучаствовать и узнать, как обработать садовые грядки так, чтобы сорняки не вернулись.
На природной территории на Кузьминской улице 25 августа в 13:30 пройдет экскурсия, на которой расскажут о лечебных растениях и проведут мастер-класс по изготовлению украшений для цветочных горшков. Кроме того, посетителей угостят яблоками, грушами и чаем с цветочным медом.
В прошлом году формат общедоступных выступлений духовых военных оркестров для горожан и гостей столицы опробовали на ВДНХ. На фото: музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны России.
Всего прошли 15 концертов в Саду имени Баумана и Саду "Эрмитаж", Парке Победы на Поклонной горе, парках имени Горького, "Музеоне" и "Сокольниках" и других знаковых местах столицы. На фото: музыкант военного образцового оркестра Почетного караула.
Как напомнили организаторы фестиваля, инициатором возрождения традиции выступлений военных оркестров был генерал-лейтенант Валерий Халилов, погибший при крушении Ту-154 в районе Сочи. На фото: музыканты военного образцового оркестра Почетного караула.
В финальном концерте сезона в Александровском саду выступили два ведущих военных оркестра России, в мероприятии участвовали 140 музыкантов и четыре дирижера. На фото: музыканты военного образцового оркестра Почетного караула.
Почти два часа дирижеры полковник Сергей Дурыгин, подполковник Константин Петрович, майоры Андрей Нисенбаум и Павел Гернец поочередно управляли оркестрами. На фото: музыканты Центрального военного оркестра Минобороны.
Многочисленную аудиторию составили москвичи и гости столицы. Практически хором публика призналась в любви к Москве знаменитой песней "Дорогая моя столица". На фото: туристка во время закрытия летнего сезона "Военные оркестры в парках".
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