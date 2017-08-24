США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

В Москве впервые пройдет экомарафон "Дни открытых садов"

09:2624.08.2017
(обновлено: 09:27 24.08.2017)
0140
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкМузей-заповедник Коломенское. Архивное фотоМузей-заповедник Коломенское. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Экологический марафон "Дни открытых садов" впервые пройдет на природных территориях российской столицы с 25 по 30 августа; посетителям в 12 садах на особо охраняемых природных территориях устроят познавательные экскурсии, лекции, мастер-классы и викторины, сообщает официальный портал мэра Москвы.

В парках Москвы отметят «зеленый» День города
© РИА Новости / Евгений Одиноков
В парках Москвы отметят "зеленый" День города
Так, посетителей познакомят с особенностями растительного мира, научат ухаживать за садовыми цветами и деревьями и правильно удалять сорняки.

Марафон приурочен ко Дню города. Все экскурсии и мастер-классы по садоводству будут бесплатными.

"Природные территории Москвы — это не только лесопарковые зоны, природные и ландшафтные заказники в черте города. На особо охраняемых природных территориях есть живописные и интересные сады, дендросады и аптекарские огороды. В дни открытых дверей здесь расскажут о редких растениях, а также о полезных и вредных свойствах трав и цветов", — рассказали в пресс-службе департамента природы.

На экскурсии в ландшафтном заказнике "Лианозовский" 25 августа в 12:00 горожанам расскажут о различных видах сорняков и помогут разобраться, действительно ли эти растения наносят существенный ущерб садовым деревьям, кустарникам и цветам.

В саду имени П.И.Травникова на Фрунзенской набережной 28 августа в 12:00 организуют мастер-класс по прополке сныти и других сорных растений. Все желающие смогут поучаствовать и узнать, как обработать садовые грядки так, чтобы сорняки не вернулись.

На природной территории на Кузьминской улице 25 августа в 13:30 пройдет экскурсия, на которой расскажут о лечебных растениях и проведут мастер-класс по изготовлению украшений для цветочных горшков. Кроме того, посетителей угостят яблоками, грушами и чаем с цветочным медом.

В Москве завершили летний сезон "Военных оркестров в парках"
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа фото: музыканты Центрального военного оркестра Министерства Обороны РФ во время закрытия летнего сезона "Военные оркестры в парках".Музыканты Центрального военного оркестра Министерства Обороны РФ во время закрытия летнего сезона Военные оркестры в парках. 19 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
На фото: музыканты Центрального военного оркестра Министерства Обороны РФ во время закрытия летнего сезона "Военные оркестры в парках".
© Фото : предоставлено фестивалем "Спасская Башня"Программа в течение трех месяцев шествовала по столичным садам и паркам, предваряя собой Х Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня".

На фото: музыканты военного образцового оркестра Почетного караула во время закрытия летнего сезона "Военные оркестры в парках". 19 августа 2017Музыканты военного образцового оркестра Почетного караула во время закрытия летнего сезона Военные оркестры в парках. 19 августа 2017
© Фото : предоставлено фестивалем "Спасская Башня"
Программа в течение трех месяцев шествовала по столичным садам и паркам, предваряя собой Х Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня".

На фото: музыканты военного образцового оркестра Почетного караула во время закрытия летнего сезона "Военные оркестры в парках". 19 августа 2017
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ прошлом году формат общедоступных выступлений духовых военных оркестров для горожан и гостей столицы опробовали на ВДНХ. На фото: музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны России.Музыканты Центрального военного оркестра Министерства Обороны РФ во время закрытия летнего сезона Военные оркестры в парках. 19 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В прошлом году формат общедоступных выступлений духовых военных оркестров для горожан и гостей столицы опробовали на ВДНХ. На фото: музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны России.
© Фото : предоставлено фестивалем "Спасская Башня"В этом году организаторы фестиваля расширили число открытых концертных площадок и сделали выступления военных оркестров регулярными. На фото: музыканты Центрального военного оркестра Минобороны.Музыканты Центрального военного оркестра Министерства Обороны РФ во время закрытия летнего сезона Военные оркестры в парках. 19 августа 2017
© Фото : предоставлено фестивалем "Спасская Башня"
В этом году организаторы фестиваля расширили число открытых концертных площадок и сделали выступления военных оркестров регулярными. На фото: музыканты Центрального военного оркестра Минобороны.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа фото: музыканты военного образцового оркестра Почетного караула во время закрытия летнего сезона "Военные оркестры в парках".Музыканты военного образцового оркестра Почетного караула во время закрытия летнего сезона Военные оркестры в парках. 19 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
На фото: музыканты военного образцового оркестра Почетного караула во время закрытия летнего сезона "Военные оркестры в парках".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВсего прошли 15 концертов в Саду имени Баумана и Саду "Эрмитаж", Парке Победы на Поклонной горе, парках имени Горького, "Музеоне" и "Сокольниках" и других знаковых местах столицы. На фото: музыкант военного образцового оркестра Почетного караула.Музыкант военного образцового оркестра Почетного караула во время закрытия летнего сезона Военные оркестры в парках. 19 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Всего прошли 15 концертов в Саду имени Баумана и Саду "Эрмитаж", Парке Победы на Поклонной горе, парках имени Горького, "Музеоне" и "Сокольниках" и других знаковых местах столицы. На фото: музыкант военного образцового оркестра Почетного караула.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКак напомнили организаторы фестиваля, инициатором возрождения традиции выступлений военных оркестров был генерал-лейтенант Валерий Халилов, погибший при крушении Ту-154 в районе Сочи. На фото: музыканты военного образцового оркестра Почетного караула.Музыканты военного образцового оркестра Почетного караула во время закрытия летнего сезона Военные оркестры в парках. 19 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Как напомнили организаторы фестиваля, инициатором возрождения традиции выступлений военных оркестров был генерал-лейтенант Валерий Халилов, погибший при крушении Ту-154 в районе Сочи. На фото: музыканты военного образцового оркестра Почетного караула.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ финальном концерте сезона в Александровском саду выступили два ведущих военных оркестра России, в мероприятии участвовали 140 музыкантов и четыре дирижера. На фото: музыканты военного образцового оркестра Почетного караула.Музыканты военного образцового оркестра Почетного караула во время закрытия летнего сезона Военные оркестры в парках. 19 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В финальном концерте сезона в Александровском саду выступили два ведущих военных оркестра России, в мероприятии участвовали 140 музыкантов и четыре дирижера. На фото: музыканты военного образцового оркестра Почетного караула.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПочти два часа дирижеры полковник Сергей Дурыгин, подполковник Константин Петрович, майоры Андрей Нисенбаум и Павел Гернец поочередно управляли оркестрами. На фото: музыканты Центрального военного оркестра Минобороны.Музыканты Центрального военного оркестра Министерства Обороны РФ во время закрытия летнего сезона Военные оркестры в парках. 19 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Почти два часа дирижеры полковник Сергей Дурыгин, подполковник Константин Петрович, майоры Андрей Нисенбаум и Павел Гернец поочередно управляли оркестрами. На фото: музыканты Центрального военного оркестра Минобороны.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкДаже после финального "Марша Славянки" слушатели не захотели отпускать музыкантов. На фото: музыканты военного образцового оркестра Почетного караула.Музыканты военного образцового оркестра Почетного караула во время закрытия летнего сезона Военные оркестры в парках. 19 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Даже после финального "Марша Славянки" слушатели не захотели отпускать музыкантов. На фото: музыканты военного образцового оркестра Почетного караула.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМногочисленную аудиторию составили москвичи и гости столицы. Практически хором публика призналась в любви к Москве знаменитой песней "Дорогая моя столица". На фото: туристка во время закрытия летнего сезона "Военные оркестры в парках".Туристка во время закрытия летнего сезона Военные оркестры в парках. 19 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Многочисленную аудиторию составили москвичи и гости столицы. Практически хором публика призналась в любви к Москве знаменитой песней "Дорогая моя столица". На фото: туристка во время закрытия летнего сезона "Военные оркестры в парках".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа фото: музыканты военного образцового оркестра Почетного караула.Музыканты военного образцового оркестра Почетного караула во время закрытия летнего сезона Военные оркестры в парках. 19 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
На фото: музыканты военного образцового оркестра Почетного караула.
/
Комментировать
Общество
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена