В Москве впервые пройдет экомарафон "Дни открытых садов"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Экологический марафон "Дни открытых садов" впервые пройдет на природных территориях российской столицы с 25 по 30 августа; посетителям в 12 садах на особо охраняемых природных территориях устроят познавательные экскурсии, лекции, мастер-классы и викторины, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Так, посетителей познакомят с особенностями растительного мира, научат ухаживать за садовыми цветами и деревьями и правильно удалять сорняки.

Марафон приурочен ко Дню города. Все экскурсии и мастер-классы по садоводству будут бесплатными.

"Природные территории Москвы — это не только лесопарковые зоны, природные и ландшафтные заказники в черте города. На особо охраняемых природных территориях есть живописные и интересные сады, дендросады и аптекарские огороды. В дни открытых дверей здесь расскажут о редких растениях, а также о полезных и вредных свойствах трав и цветов", — рассказали в пресс-службе департамента природы.

На экскурсии в ландшафтном заказнике "Лианозовский" 25 августа в 12:00 горожанам расскажут о различных видах сорняков и помогут разобраться, действительно ли эти растения наносят существенный ущерб садовым деревьям, кустарникам и цветам.

В саду имени П.И.Травникова на Фрунзенской набережной 28 августа в 12:00 организуют мастер-класс по прополке сныти и других сорных растений. Все желающие смогут поучаствовать и узнать, как обработать садовые грядки так, чтобы сорняки не вернулись.

На природной территории на Кузьминской улице 25 августа в 13:30 пройдет экскурсия, на которой расскажут о лечебных растениях и проведут мастер-класс по изготовлению украшений для цветочных горшков. Кроме того, посетителей угостят яблоками, грушами и чаем с цветочным медом.