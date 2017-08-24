На Поклонной горе в Москве 26 августа пройдет фестиваль прессы

Вид на мемориальный комплекс на Поклонной горе и Кутузовский проспект. Архивное фото

Вид на мемориальный комплекс на Поклонной горе и Кутузовский проспект. Архивное фото

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Фестиваль прессы состоится в парке Победы на Поклонной горе в Москве 26 августа, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Во время фестиваля на Поклонной горе появится медиагород, состоящий из пяти зон, которые посвятят популярным газетным рубрикам.

"Издатели представят свою продукцию в индивидуальных шатрах и на открытых площадках. Посетители фестиваля смогут встретиться со своими любимыми авторами и журналистами или познакомиться с различными изданиями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на площадке "Бизнес" будут проводиться мастер-классы, конкурсы и розыгрыши призов. С 13.00 в большом шатре начнется музыкальный фестиваль "Народы Москвы".

В книжной зоне презентуют литературные новинки, пройдут встречи с писателями и автограф-сессии. В рамках специальной акции любой желающий сможет обменять свою книгу на новую, там же гости смогу почитать, удобно устроившись на пуфе или в гамаке.

Для маленьких гостей подготовили праздничный концерт, мультфильмы, игры и различные занятия. Так, дети научатся мастерить игрушки из подручных материалов, рисовать картины из разноцветного песка, а также попробуют себя в роли гримера и скульптора.

Еще в одной зоне посетителей научат делать картины или мастерить "ловцов снов" и открытки.

Активные горожане смогут позаниматься вместе с известными спортсменами, чемпионами мира и призерами Олимпийских игр. Здесь же можно будет прокатиться на виртуальном сноуборде и скейтборде.

Площадки начнут работу в 10.00.