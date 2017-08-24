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Общество

В СПЧ назвали состояние военного госпиталя на Сахалине удручающим

06:4424.08.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВид города Южно-Сахалинска. Архивное фотоВид города Южно-Сахалинска. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – РИА Новости. Члены Совета по правам человека при президенте РФ после поездки на Сахалин констатировали удручающее состояние военного госпиталя в Южно-Сахалинске, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

РФ Дмитрий Медведев и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко во время встречи. 23 августа 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Представительная делегация СПЧ во главе с советником главы государства Михаилом Федотовым прибыла на остров 22 августа. В рамках выездного совещания эксперты посетили интернаты для престарелых и инвалидов в Макарове и Южно-Сахалинске, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Аниве, дом ребенка и военный госпиталь в областном центре, кризисный центр для женщин в селе Троицком, а также больницы, учреждения уголовно-исправительной системы, спецприемники структурных подразделений министерства внутренних дел и пункт временного содержания иностранцев.

"Подводя итоги рабочей поездки, Михаил Федотов в целом дал положительную оценку происходящим в Сахалинской области изменениям, однако обозначил и ряд проблем. Одна из них – удручающее состояние военного госпиталя в Южно-Сахалинске. Если к его коллективу претензий нет никаких, напротив, специалисты отметили его высокий профессионализм и преданность делу, то вот само здание еще японской постройки вызвало справедливые нарекания. Оно заметно обветшало и начинает представлять опасность как для сотрудников учреждения, так и пациентов", — говорится в сообщении.

Дмитрий Медведев во время посещения рыбоперерабатывающего предприятия Соловьевка в Корсаковском районе Сахалинской области. 23 августа 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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В этой связи, сообщает пресс-служба, важной новостью стало озвученное заместителем командующего войсками Восточного военного округа Сергеем Долотиным решение министра обороны РФ о строительстве нового госпиталя. Оно должно начаться уже в следующем году.

Участники постоянной комиссии СПЧ призвали командование округа активнее претворять в жизнь решение о передаче в муниципальную собственность военных городков. Соответствующая договоренность была достигнута между региональными властями и Минобороны России.

"Передача военных городков позволит местным органам исполнительной власти при поддержке области приступить к их благоустройству, будет способствовать решению многих застарелых вопросов", — сообщает пресс-служба со ссылкой на председателя совета Общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Марию Большакову.

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