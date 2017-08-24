В СПЧ назвали состояние военного госпиталя на Сахалине удручающим

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 авг – РИА Новости. Члены Совета по правам человека при президенте РФ после поездки на Сахалин констатировали удручающее состояние военного госпиталя в Южно-Сахалинске, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
"Подводя итоги рабочей поездки, Михаил Федотов в целом дал положительную оценку происходящим в Сахалинской области изменениям, однако обозначил и ряд проблем. Одна из них – удручающее состояние военного госпиталя в Южно-Сахалинске. Если к его коллективу претензий нет никаких, напротив, специалисты отметили его высокий профессионализм и преданность делу, то вот само здание еще японской постройки вызвало справедливые нарекания. Оно заметно обветшало и начинает представлять опасность как для сотрудников учреждения, так и пациентов", — говорится в сообщении.
Участники постоянной комиссии СПЧ призвали командование округа активнее претворять в жизнь решение о передаче в муниципальную собственность военных городков. Соответствующая договоренность была достигнута между региональными властями и Минобороны России.
"Передача военных городков позволит местным органам исполнительной власти при поддержке области приступить к их благоустройству, будет способствовать решению многих застарелых вопросов", — сообщает пресс-служба со ссылкой на председателя совета Общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Марию Большакову.