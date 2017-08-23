"Юнармия" будет сотрудничать с Объединенной авиастроительной корпорацией

Подписание соглашения о сотрудничестве между Юнармией и ПАО ОАК

Подписание соглашения о сотрудничестве между Юнармией и ПАО ОАК

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" в среду на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания детей, сообщает пресс-служба "Юнармиии".

Реализация соглашения предусматривает развитие системы патриотического воспитания молодежи, укрепление престижа работы в авиационной отрасли и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Начальник главного штаба "Юнармиии" Дмитрий Туренков назвал соглашение важным шагом на пути к интеллектуальному развитию участников "Юнармиии". "Инженерные профессии сегодня очень популярны и мы рады, что преподаватели ведущих вузов страны будут давать нашим ребятам базовые знания в этой области и прививать любовь к техническим наукам", — сказал Туренков.

"ОАК – высокотехнологичная корпорация, устремленная в будущее. Чтобы преуспеть в глобальной конкуренции нам надо активно развивать новые технологии, внедрять инновационные решения, создавать digital-среду корпорации. Главный актив в этой работе – люди. Поэтому, нам кажется важным, сегодняшнее соглашение. Работа с молодежью, с авиастроителями завтрашнего дня – залог нашего стратегического успеха", — отметил президент ОАК Юрий Слюсарь.

Ранее в июле юнармейцы уже посещали одну из производственных площадок самолетостроительной корпорации "МиГ", входящей в ПАО "ОАК". Кроме того, участникам патриотического движения прочитали лекцию о развитии авиастроительной отрасли.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России.

Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.