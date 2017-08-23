Экс-зампред ЦБ Алексашенко опроверг сообщения о своем задержании

ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Экс-зампред Центробанка и бывший замминистра финансов России Сергей Алексашенко заявил, что не задержан.

"Я не арестован. Я не в России последние две недели", — написал он по-английски в Twitter.

Not arrested. I am out of Russia last two weeks https://t.co/zGIXR2sSSS — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) 23 августа 2017 г.

Ранее газета "Московский комсомолец" со ссылкой на таможню написала, что Алексашенко недавно якобы задержали сотрудники Домодедовской таможни по подозрению в контрабанде государственных наград.

По данным газеты, в его ручной клади обнаружили семь орденов стоимостью 760 тысяч рублей, на вывоз которых не было разрешения. Издание пишет также, что против Алексашенко возбудили уголовное дело по статье 226.1 Уголовного кодекса ("Контрабанда культурных ценностей") и ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет и штраф до миллиона рублей.