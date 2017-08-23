В Москве объявили о начале прививочной кампании против гриппа

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Московский Роспотребнадзор сообщил о начале прививочной кампании по вакцинации против гриппа.

"На сегодняшний день вакцинация по праву является самым доступным и экономически целесообразным способом снижения заболеваемости и летальности от гриппа. Безопасность и эффективность вакцинации против гриппа в виде предотвращения заболеваний гриппом и ОРВИ, осложнений, а также смертельных исходов, подтверждена многочисленными научными исследованиями", — сообщается на сайте ведомства.

Как напомнили в ведомстве, вакцинация наиболее эффективна, если заканчивается до начала эпидемического подъема заболеваемости. В Роспотребнадзоре добавили, что защитный эффект вакцинации, как правило, развивается через 10-12 дней от момента вакцинации и длится до 12 месяцев.

"Поэтому вакцинацию против гриппа рекомендуется проводить ежегодно, в осенний период года, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Своевременная вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом у 80-90% детей и взрослых. При этом, если привитой заболевает гриппом, то болезнь протекает легче и без каких-либо осложнений", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вакцинация проводится в прививочных кабинетах всех амбулаторно-поликлинических организаций Москвы. Кроме того, в предэпидемический период будет вновь организована работа мобильных прививочных пунктов у станций московского метрополитена и железнодорожной станции Крюково в Зеленограде.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что федеральный бюджет закупит большее количество вакцин от гриппа, чем в прошлом году, субъекты РФ получат почти 60 миллионов доз.