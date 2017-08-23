Бастрыкин будет лично следить за работой приемной для обращений граждан

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Следственном комитете России сформировали новое подразделение — приемную председателя ведомства Александра Бастрыкина, который будет лично контролировать ее работу, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В системе центрального аппарата оптимизирована работа по приему обращений граждан и сформировано новое подразделение — приемная председателя Следственного комитета Российской Федерации. Деятельность этого отдела будет контролировать лично глава ведомства Александр Бастрыкин. Его сотрудники будут обеспечивать связь председателя СК России с гражданами, в том числе работу "телефона доверия" и организацию их личного приема", — сказала Петренко.

По ее словам, с помощью приемной можно будет наиболее оперативно реагировать на факты нарушения прав граждан и своевременно принимать меры для их защиты и восстановления.

"В системе СК России уже существуют и активно используются разнообразные средства коммуникации. Нами и впредь будет совершенствоваться и развиваться прямой диалог с каждым, чьи права были ущемлены", — подчеркнула официальный представитель СК.