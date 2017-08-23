Челябинское летное училище может лишиться возможности готовить пилотов

ЧЕЛЯБИНСК, 23 авг — РИА Новости. Челябинское летное училище гражданской авиации может лишиться возможности готовить пилотов в связи с распоряжением Росавиации, согласно которому признаются недействительными программы подготовки коммерческих пилотов, для перехода на новую программу нужно время, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь летного училища Ая Шафран.

В среду газета "Коммерсант" написала, что Росавиация решила признать недействительными программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, действовавшие в 2006-2016 годы. Ведомство заявило, новая программа обучения была утверждена в марте 2017 года, при этом подготовка пилотов, осуществлявшаяся в период действия "старых" программ, является легитимной, никаких оснований для аннулирования выданных пилотских свидетельств нет.

"Вчера в адрес училища пришла телеграмма из Росавиации, где сообщается об отзыве программ подготовки коммерческих пилотов в рамках высшего среднего профобразования и дополнительного профобразования, утвержденных до 1 января 2016 года. Государственные училища, подведомственные Росавиации, по нашим данным, уже утвердили новые программы, а что касается челябинского летного училища, то так быстро с новой программой не успеть. Поэтому осуществлять свою деятельность по подготовке пилотов училище не сможет", — рассказала собеседница агентства.

Подготовка пилотов в РФ осуществляется по специальным программам обучения, которые утверждаются Росавиацией. Ведомство пояснило, что до августа 2017 года в России действовала программа обучения пилотов, утвержденная в 2006 году, но за прошедшее с 2006 года время в гражданской авиации произошли значительные изменения. В связи с разработкой актуализированной программы обучения в августе 2017 года Росавиация признала утратившей силу прежнюю программу подготовки, сообщили в ведомстве.

Как считают в летном училище, у Росавиации в принципе отсутствует нормативно-правовая база, позволяющая отменить распоряжение от августа 2006 года в текущих условиях, так как это неверно с точки зрения Международной организации гражданской авиации (ИКАО). "Ведь распоряжение было составлено на основании приложения к Конвенции о международной гражданской авиации "Выдача свидетельств авиационному персоналу" и рекомендаций комплексного курса подготовки пилотов коммерческой авиации", — цитирует пресс-секретарь слова замначальника челябинского летного училища Сергея Хатунцева.

Челябинское летное училище гражданской авиации проводит обучение по программе "летная эксплуатация летательных аппаратов", срок обучения — 2 года 10 месяцев.