Глава МЧС наградил сотрудников ведомств, тушивших пожар в Ростове-на-Дону

Глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор Ростовской области Василий Голубев в пункте временного размещения пострадавших в 5-й школе Ростова-на-Дону. 23 августа 2017

Глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор Ростовской области Василий Голубев в пункте временного размещения пострадавших в 5-й школе Ростова-на-Дону. 23 августа 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков вручил ведомственные медали МЧС сотрудникам ведомств, участвовавшим в тушении пожара в Ростове-на-Дону.

Министр вручил в среду медали "За отвагу на пожаре" и "За содружество во имя спасения" 24 сотрудникам МЧС, МВД, Министерства обороны, Росгвардии и Министерства здравоохранения.

Они награждены за "отвагу, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при тушении крупного пожара в частном секторе Ростова-на-Дону". Среди награжденных — участники ликвидации пожаров в Ростове-на-Дону, а также в Усть-Донецком районе Ростовской области.

Пожар возник днем в понедельник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Возгорание было потушено за сутки с небольшим. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.

В среду Следственный комитет России сообщил, что после крупного пожара в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело "по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами функциональных органов исполнительной власти, коммунальных служб и органов, обязанных обеспечивать пожарную безопасность, а также предупреждать и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций".