"Казань Экспо" строят по мировым стандартам, заявили в WorldSkills

КАЗАНЬ, 23 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Строящийся международный выставочный центр "Казань Экспо", который станет основной соревновательной площадкой чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019, соответствует всем мировым стандартам, заявил исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи в среду.

Делегация международной организации WorldSkills International во главе с Дэвидом Хоуи находится в Казани с инспекционным визитом в рамках подготовки к 45-му мировому чемпионату профессионального мастерства WorldSkills Competition, который пройдет в Казани летом 2019 года. Строительство международного выставочного центра "Казань Экспо" было инициировано для проведения чемпионата.

"Я нахожусь под очень большим впечатлением. Данная площадка соответствует всем стандартам мирового класса, новейшие технологии применяются при строительстве данного выставочного центра", — сказал Хоуи журналистам после инспекционного осмотра строящегося центра.

Помощник президента Татарстана, генеральный директор ООО "Казань Экспо" Роберт Миннегалиев сообщил, что в настоящее время нет никаких проблем по строительству выставочного центра. "Все вопросы — технологические, системные — решены. Мы сегодня идем по графику, уже процентов 35-40 сделано основных работ. Думаю, что мы в график уложимся", — сказал он.

Первый камень на строительстве выставочного центра "Казань Экспо" был заложен в марте 2015 года. Грандиозное сооружение площадью более 75 тысяч квадратных метров возводится неподалеку от международного аэропорта "Казань". Сдать его в эксплуатацию планируется весной следующего года. Комплекс из трех выставочных павильонов будет соединен с аэропортом и станцией аэроэкспресса крытым переходом. Инфраструктура центра включает современный конгресс-холл на 3 тысячи мест, 35 залов-трансформеров вместимостью от 30 до 500 человек. Кроме непосредственно выставочных площадей на территории комплекса разместятся офисные помещения, зоны питания и парковочная зона. В перспективе планируется также построить рядом гостинично-развлекательный комплекс.

Выставочный центр стоимостью в несколько миллиардов рублей будет построен за счет бюджета, в перспективе он должен стать самоокупаемым. Инвесторами проекта выступают госхолдинг "Связьинвестнефтехим" и мэрия Казани, строительство ведет ПСО "Казань".

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia. Также столица Татарстана готовится принять следующий национальный чемпионат по профмастерству в 2018 году. На генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года Казань была выбрана городом проведения чемпионата мира WorldSkills-2019. За это право Казань соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

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