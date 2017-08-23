В Ненецком автономном округе разработали ипотечную программу под 1% годовых

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Ненецком автономном округе разработали ипотечную программу со ставкой 1% годовых, сообщается на сайте администрации НАО.
"Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа по поручению губернатора разработал новую ипотечную программу, предусматривающую субсидирование ставки, при котором для заёмщика она составит 1% годовых", — говорится в сообщении.
По словам вице-губернатора, руководителя департамента финансов и экономики НАО Татьяны Логвиненко, программа призвана в первую очередь повысить доступность жилищного кредитования для молодых семей, но будет доступна для всех жителей.
По словам Логвиненко, ежемесячный платеж будет сравним с платой за аренду жилья и составит 20 тысяч рублей. Сейчас средний платеж семьи по ипотечному кредиту в НАО составляет 40-50 тысяч рублей. Ставка по ипотеке будет субсидироваться из бюджета НАО.
Как сообщалось ранее, глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что средняя ставка по ипотеке в России к концу года снизится до 10% с нынешних примерно 11%.