Организаторы ожидают до 300 тысяч зрителей на WorldSkills-2019 в Казани

КАЗАНЬ, 23 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Порядка 250-300 тысяч зрителей посетят площадки чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году, заявил заместитель генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" (соорганизатор чемпионата) Эмиль Губайдуллин в среду.

Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition пройдет в Казани летом 2019 года. Ожидается, что его участниками станут молодые люди до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях.

"Планируется, что (будет — ред.) порядка 2 тысяч участников, порядка 3 тысяч экспертов. Но в целом мы ориентируемся, что за все дни чемпионата его посетят порядка 250-300 тысяч зрителей, которые станут свидетелями этого чемпионата", — сказал Губайдуллин журналистам во время посещения строительной площадки выставочного центра "Казань Экспо", который станет основной соревновательной ареной чемпионата.

В первую очередь, по словам Губайдуллина, организаторы ориентируются на школьников, потому что чемпионат WorldSkills — это, прежде всего, профориентационное мероприятие. Также ожидается большое количество представителей предприятий, как российских, так и мировых, многие из которых рассматривают чемпионат как большую ярмарку вакансий, где они могут подобрать для себя специалистов.

"Помимо этого есть большая деловая программа, в которой, как правило, крупнейшие международные компании — партнеры WorldSkills International с удовольствием принимают участие, обсуждают все те нововведения, все те тенденции, которые существуют в сфере подготовки профессиональных кадров на данный момент", — добавил Губайдуллин.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia. Также столица Татарстана готовится принять следующий национальный чемпионат по профмастерству в 2018 году. На генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года Казань была выбрана городом проведения чемпионата мира WorldSkills-2019. За это право Казань соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

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