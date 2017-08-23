МЧС России сформировало очередную колонну с гуманитарной помощью Донбассу

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. МЧС России сформировало 68-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей, сообщили в пресс-службе МЧС.

"24 августа колонна отправится из Донского спасательного центра МЧС России в Донецкую и Луганскую области. Она доставит жителям Донбасса около 750 тонн гуманитарной помощи. В составе груза — детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебная литература для подготовки к новому учебному году", — сказали в МЧС.

Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска Донецк и "Матвеев Курган" для прохождения всех необходимых таможенных процедур, оттуда — в Донецк и Луганск. Гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины около 69,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.