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Общество

Эксперт оценил профессиональные действия пожарных в Ростове-на-Дону

Сюжет:
Пожар в Ростове-на-Дону (102)
14:4523.08.2017
(обновлено: 14:46 23.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-ДонуСотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Профессиональные действия пожарно-спасательных подразделений позволили предотвратить катастрофические последствия масштабного пожара в Ростове-на-Дону, считает руководитель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев.

"Исходя из тех данных, которыми я располагаю, пожарно-спасательная служба Ростовской области и в целом вся система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сработала профессионально, грамотно и, что самое важное, оперативно. Иначе мы бы получили под тысячу сгоревших домов с учетом интенсивности распространения пожара", — сказал он журналистам.

Владимир Пучков. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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По словам Кудрявцева, подобные пожары при тех погодных условиях, которые были в Ростове-на-Дону, а это жара, сухая погода и порывистый ветер, отличаются высокой скоростью распространения, огромными материальными потерями и человеческими жертвами.

"Такие пожары можно сразу ликвидировать в только зародыше, когда еще пожар не развился, его очаг не разросся. В Ростове-на-Дону от очевидцев же поступала информация о пожарах по разным адресам. К моменту прибытия первых расчетов, которые после вызова были на месте спустя шесть минут, площадь пожара превышала 600 квадратных метров и открытым пламенем горели четыре деревянных дома", — сказал Кудрявцев.

Профессиональный пожарный со стажем службы в пожарной охране свыше 40 лет отметил, что из-за сильного ветра происходил разлет искр по всей площади застройки, возникало множество новых очагов горения.

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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"Район пожара представлял собой сложившуюся годами сплошную хаотическую застройку жилыми домами и хозяйственными постройками 4-5 степени огнестойкости без противопожарных разрывов и преград. В таких условиях на тушение необходимо было подать огромное количество воды, а в районе пожара противопожарный водопровод отсутствовал. Пожарным пришлось организовать подвоз воды, а также забирать и подавать воду на расстоянии 300 метров из реки Дон с высотой берега до 30 метров. На все это потребовалось время и силы", — заявил Кудрявцев.

По мнению эксперта, этот пожар можно сравнить с верховым лесным пожаром, когда за считанные секунды огонь распространяется на значительное расстояние.

"Подобное встречалось и ранее. Так, в 2010 году пожары в Центральной России моментально охватили дома и строения. Потери были колоссальными — 53 погибших, более 1200 сгоревших домов. Тогда пожарным не хватило ни сил, ни ресурсов", — считает он.

"В Ростове-на-Дону в кратчайшие сроки был сосредоточен весь ростовский гарнизон пожарной охраны. Одновременно к месту ЧП прибыли 15 машин, к тушению были привлечены пожарные подразделения аэропорта и других организаций, оперативно были стянуты силы из Аксая, Батайска, Таганрога, Краснодарского края. В условиях большого количества разных очагов руководство пожаротушения создало девять боевых участков, авиационная группировка из семи вертолётов, которые, по моему мнению, сыграли решающую роль в ликвидации горения. Эти действия и позволили в течение пяти часов полностью локализовать пожар, минимизировать потери, сохранить более 500 домов", — добавил Кудрявцев.

Владимир Пучков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Он считает, что пожарные справились достойно с этим бедствием, хотя работали на пределе своих возможностей в условиях 30 градусной жары и теплового излучения от самого пожара.

"Наверняка во многих городах России имеются районы с подобной ветхой и старой застройкой. Органам власти необходимо незамедлительно принять дополнительные особые меры по их защите. В противном случае ростовский пожар может повториться", — заключил Кудрявцев.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Пожар был полностью ликвидирован за сутки с небольшим. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.

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