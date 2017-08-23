Глава МЧС поблагодарил жителей Ростова-на-Дону за мужество

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков выразил благодарность жителям Ростова-на-Дону за проявленные самоотверженность, мужество, силу воли при непростой чрезвычайной ситуации, сложившейся в городе во время крупного пожара.

"Спасибо жителям Ростова-на-Дону — правильная реакция жителей города способствовала быстрой стабилизации ситуации в зоне чрезвычайной ситуации. Мы совместно ее с достоинством выдержали", — сказал он в ходе совместного заседания рабочей группы правительственной комиссии и правительства Ростовской области.

Министр также выразил особую благодарность ростовчанам за организацию сбора гуманитарной помощи пострадавшим от пожара. "Благодарю жителей города, конечно, но при этом прошу привлечь к этой работе общественные организации", — сказал Пучков, отметив, что ее распределение должно быть абсолютно понятным и прозрачным.

Обращаясь к членам правительства Ростовской области, министр призвал их быть открытыми. "Все жители региона должны знать о тех мерах, которые мы принимаем, о решениях — как на региональном, так и на федеральном уровнях", — заключил Пучков.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.