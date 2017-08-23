В Москве в сентябре начнется вакцинация от гриппа

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вакцинация от гриппа начнется в Москве в сентябре, столичные власти снова задействуют мобильные бригады у станций метро и МЦК, сказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун журналистам.

"Вакцинация в связи с приближающимся повышением заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе и гриппом, она начинается с начала сентября. Мы в этом году планируем вновь развернуть… мобильные бригады для вакцинации не только у крупнейших станций метро, но и в районе Московского центрального кольца", — сказал Хрипун.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что федеральный бюджет закупит большее количество вакцин от гриппа, чем в прошлом году, субъекты РФ получат почти 60 миллионов доз.