Пучков поручил переселить пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков в среду поручил правительству Ростовской области перенести пункты временного размещения (ПВР), где размещены пострадавшие от пожара люди, из школ в гостиницы.

"Пострадавшие должны жить в комфортных условиях, наиболее оптимальным местом считаю гостиницы, а школы нужно подготовить к новому учебному году", — сказал министр на совместном заседании.

Он также обратил внимание, что дети из пострадавших семей должны иметь учебники и школьную форму, а для младших должны быть организованы детские садики в шаговой доступности от ПВР.

"Кто-то из детишек ходил в музыкальную школу, кто-то на танцы, кто-то на другие кружки. Это все должно быть, несмотря на произошедшую чрезвычайную ситуацию", — заключил министр.