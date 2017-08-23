РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал от местных властей принять все необходимые меры для недопущения новых очагов возгораний как в Ростовской области, так и в соседних регионах юга России.

"Необходимо усилить работу всех ведомств региона, так как с учетом неблагоприятного прогноза ситуация еще может обостряться", — заявил министр, выступая на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии и правительства Ростовской области.

Он отметил, что, согласно прогнозу, сложная пожароопасная обстановка в настоящее время складывается в Ростовской области, Краснодарском крае, а также в Волгоградской области.

Пучков поручил начальнику Южного регионального центра МЧС Игорю Одеру выполнять задачи по прикрытию пожароопасных регионов. "Вся группировка продолжает работать на местах и выполнять свои задачи. С учетом прогноза погоды ставлю задачу прикрытия наиболее пожароопасных регионов на юге страны", — сказал глава МЧС.