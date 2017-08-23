Судьбу земель после пожара в Ростове-на-Дону решат жители

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости. Судьбу земель в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону после крупного пожара решат сами жители, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Судьба земель в районе Театрального спуска будет решаться с участием жителей. Если они пожелают восстанавливать жилье, то им будет оказана соответствующая помощь. Если будет принято решение о непригодности проживания на данных участках, то будет решаться вопрос о предоставлении им нового жилья", — сообщил Голубев журналистам в среду.