Жилье должно быть доступным, но не дешевым, считает замглавы Минстроя

МОСКВА, 23 авг — РИА Недвижимость. Жилье должно быть доступным, но не дешевым, заявил в среду на бизнес-бранче ИД "Коммерсант" замглавы Минстроя Никита Стасишин.

"Слова "дешевый" и "эконом-класс" — это обидные слова для наших граждан, это очень важно. Если мы говорим о стандарте, о доступности и о качестве, это должно быть сбалансированным. А стремиться к дешевизне, это стремится к банкротству", — сказал он.

Говоря о подобных ситуациях, Стасишин привел в пример таких застройщиков, как "СУ-155" и "Настюша".

ГК "СУ-155" имеет многочисленные просроченные обязательства перед дольщиками. Арбитраж в 2016 году ввел процедуру наблюдения в отношении головной структуры группы — АО "СУ-155". В 2015 году банк "Российский капитал" назначен правительством уполномоченным организатором достройки в 14 регионах РФ объектов "СУ-155".

Тверской суд Москвы на прошлой неделе арестовал главу группы компаний "Настюша" Игоря Пинкевича по подозрению в мошенничестве при строительстве жилого комплекса "Царицыно" на юге Москвы. Структура "Настюши" — ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ) — занимается строительством жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2".