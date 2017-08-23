Мэр Черемхово расстроен, что сюрприза с телеграммой от Путина не получилось

ИРКУТСК, 23 авг – РИА Новости. Мэр города Черемхово Иркутской области Вадим Семенов расстроен из-за утечки в сеть поздравления президента РФ со 100-летним юбилеем города и Днем шахтера, однако служебная проверка проводиться не будет.

Семенов пригласил президента РФ Владимира Путина на празднование юбилея Черемхово во время визита главы государства в Бурятию в начале августа, где проходило совещание по вопросам ликвидации последствий весенних пожаров. После мероприятия Путин сам позвал Семенова поговорить, угостив чаем из шиповника. Они обсудили перспективы сборной РФ по футболу на чемпионате мира. Глава Черемхово также рассказал о предстоящих торжествах в честь юбилея города.

Копия поздравительной телеграммы от президента РФ появилась в соцсетях за несколько дней до праздника.

"То, что в свое 100-летие наш город получил поздравление от президента России, – признание его заслуг перед Отечеством. Горожане радостно восприняли эту новость, делятся ей в соцсетях, рассказывают друг другу на улицах. Конечно, хотелось сохранить информацию о телеграмме Владимира Путина до праздника, но не удалось, кто-то из сотрудников мэрии не удержался, рассказал землякам о телеграмме", — сказал РИА Новости Семенов.

В поздравлении говорится, что Черемхово внес большой вклад в укрепление отечественной угольной промышленности. "В летописи Черемхово немало ярких страниц, связанных с трудовыми свершениями ваших земляков, их ратным мужеством. Важно, что сегодня жители Черемхово чтят эти традиции", — говорится в тексте телеграммы.

"Журналисты придумали, что мы будем проводить расследование этого случая. Конечно, не будем. Это не более чем выдумка. Просто немного обидно, что не получилось сюрприза", — сказал Семенов.

Черемхово был основан в 1772 году, статус города получил в 1917 году. Дата празднования Дня города приурочена к Дню шахтера 27 августа, так как предприятия угольной отрасли являются градообразующими. В окрестностях населенного пункта находятся Черемховское и Головинское месторождения каменного угля. Их суммарный запас оценивается примерно в 200 миллионов тонн. В настоящее время добыча здесь составляет порядка 3 миллионов тонн угля в год.