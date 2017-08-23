Мэр Черемхово расстроен, что сюрприза с телеграммой от Путина не получилось

ИРКУТСК, 23 авг – РИА Новости. Мэр города Черемхово Иркутской области Вадим Семенов расстроен из-за утечки в сеть поздравления президента РФ со 100-летним юбилеем города и Днем шахтера, однако служебная проверка проводиться не будет.
Копия поздравительной телеграммы от президента РФ появилась в соцсетях за несколько дней до праздника.
"То, что в свое 100-летие наш город получил поздравление от президента России, – признание его заслуг перед Отечеством. Горожане радостно восприняли эту новость, делятся ей в соцсетях, рассказывают друг другу на улицах. Конечно, хотелось сохранить информацию о телеграмме Владимира Путина до праздника, но не удалось, кто-то из сотрудников мэрии не удержался, рассказал землякам о телеграмме", — сказал РИА Новости Семенов.
В поздравлении говорится, что Черемхово внес большой вклад в укрепление отечественной угольной промышленности. "В летописи Черемхово немало ярких страниц, связанных с трудовыми свершениями ваших земляков, их ратным мужеством. Важно, что сегодня жители Черемхово чтят эти традиции", — говорится в тексте телеграммы.
"Журналисты придумали, что мы будем проводить расследование этого случая. Конечно, не будем. Это не более чем выдумка. Просто немного обидно, что не получилось сюрприза", — сказал Семенов.
Черемхово был основан в 1772 году, статус города получил в 1917 году. Дата празднования Дня города приурочена к Дню шахтера 27 августа, так как предприятия угольной отрасли являются градообразующими. В окрестностях населенного пункта находятся Черемховское и Головинское месторождения каменного угля. Их суммарный запас оценивается примерно в 200 миллионов тонн. В настоящее время добыча здесь составляет порядка 3 миллионов тонн угля в год.