Начальник "Черного дельфина" не считает "подопечных" дьяволами во плоти

На территории исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных Черный дельфин в городе Соль-Илецк

На территории исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных Черный дельфин в городе Соль-Илецк

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Преступники, отбывающие наказание в колонии "Черный дельфин", не дьяволы во плоти, а "люди, которые когда-то оступились", считает начальник учреждения подполковник внутренней службы Сергей Балдин.

"Здесь люди, которые когда-то оступились, совершили преступление. Но они не дьяволы во плоти. Здесь осужденные продолжают жить, заниматься полезными делами для общества, делают прекрасные вещи", — заявил Балдин в интервью РИА Новости.

По его словам, даже особо опасные преступники "все равно являются гражданами РФ и… должны содержаться в нормальных условиях, как и другие осужденные, обвиняемые и так далее".

Собеседник агентства заверил, что в колонии делают все, чтобы осужденным не приходилось жаловаться на условия содержания.

"Усилия заметны хотя бы в уменьшении количества поступающих к руководству официальных жалоб. За последние годы количество жалоб, я подчеркиваю, значительно уменьшилось", — сказал начальник.

Исправительную колонию №6 Оренбургской области неофициально называют "Черным дельфином" из-за скульптуры у фонтана, который расположен во дворе учреждения. В нынешнем виде колония существует с 2000 года, там отбывают наказание самые опасные преступники — террористы, маньяки, педофилы. За все время существования из колонии не было совершено ни одного побега.

Официально информация о заключенных "Черного дельфина" не разглашается, но, по данным СМИ, среди них экс-начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, осужденный за организацию убийств, серийный убийца из Ростовской области Владимир Муханкин, организатор теракта на Черкизовском рынке Москвы Олег Костарев, людоед Владимир Николаев и другие.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости в 12.00 мск.