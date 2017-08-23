Начальник "Черного дельфина" не считает "подопечных" дьяволами во плоти

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Преступники, отбывающие наказание в колонии "Черный дельфин", не дьяволы во плоти, а "люди, которые когда-то оступились", считает начальник учреждения подполковник внутренней службы Сергей Балдин.
По его словам, даже особо опасные преступники "все равно являются гражданами РФ и… должны содержаться в нормальных условиях, как и другие осужденные, обвиняемые и так далее".
Собеседник агентства заверил, что в колонии делают все, чтобы осужденным не приходилось жаловаться на условия содержания.
"Усилия заметны хотя бы в уменьшении количества поступающих к руководству официальных жалоб. За последние годы количество жалоб, я подчеркиваю, значительно уменьшилось", — сказал начальник.
Официально информация о заключенных "Черного дельфина" не разглашается, но, по данным СМИ, среди них экс-начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, осужденный за организацию убийств, серийный убийца из Ростовской области Владимир Муханкин, организатор теракта на Черкизовском рынке Москвы Олег Костарев, людоед Владимир Николаев и другие.
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