Глава МЧС посетил пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков навестил в ростовской городской больнице скорой медицинской помощи №2 пострадавших в результате крупного пожара.

Врачи доложили министру об оказываемой пострадавшим помощи. Пучков пообщался с пострадавшими и поинтересовался состоянием их здоровья.

Особое внимание он уделил начальнику дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Ростовской области Валерию Розову, пострадавшему в ходе ликвидации пожара. Беседуя с ним, глава МЧС пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения на службу.

Пучков высоко оценил действия офицера по организации тушения пожара и сообщил, что будет ходатайствовать о представлении его к государственной награде.

По словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, в результате пожара в Ростове-на-Дону за медицинской помощью обратились 58 человек, девять из которых в настоящее время находятся в лечебных учреждениях.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Огнем повреждены почти 120 строений. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.