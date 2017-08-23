В парке "Зарядье" появятся четыре пруда

МОСКВА, 23 авг — РИА Недвижимость. В парке "Зарядье" завершаются работы по созданию системы из четырех искусственных прудов, сообщается на сайте мэрии Москвы.
По берегам прудов уже высадили молодые ивы, ирисы сибирские и болотные, вербейники и незабудки, а в самих водоемах — белоснежные кувшинки, желтые кубышки, аир, рогоз, клубнекамыш и осоку, сообщается на сайте.
Для наполнения водоемов в парке построен подземный колодец с системой очистки и собственная насосная станция, добавляется в сообщении.
Природно-ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади. На территории "Зарядья" будут характерные для России природные зоны (лес, степь, заливные луга и северный ландшафт), террасами спускающиеся от Варварки к Москве-реке. Парк планируется открыть в сентябре к празднованию 870-летия Москвы.