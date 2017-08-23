Неверов рассказал о споре Поклонской и Родниной о Николае II

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг — РИА Новости. Депутаты от "Единой России" Ирина Роднина и Наталья Поклонская в своей дискуссии вокруг личности российского императора Николая II "обменялись любезностями", заявил секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов.
"Депутаты свободны в высказывании своих позиций. И, естественно, в этой части и Ирина Константиновна (Роднина), и Наталья Владимировна (Поклонская) выражают каждый свою точку зрения. В любой дискуссии всегда определяется истина. И я надеюсь, что люди, которые сегодня видят эту дискуссию, для себя какие-то выводы сделают", — сказал Неверов журналистам на просьбу прокомментировать спор Поклонской и Родниной в социальных сетях.
"Наталья Владимировна свою позицию давно заявляла. Она ее отстаивает, она ее ведет. Но в этой части и любой человек тоже имеет свою позицию, на что и Ирина Константиновна в интернете ответила, и, соответственно, они как бы обменялись любезностями", — добавил секретарь генсовета ЕР.
Он подчеркнул, что депутат "имеет право на свою точку зрения". "Очень хорошо, что именно при одной или другой позиции нет категорийности, что мы вот это будем запрещать, а это будем разрешать", — заключил Неверов.