Неверов рассказал о споре Поклонской и Родниной о Николае II

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг — РИА Новости. Депутаты от "Единой России" Ирина Роднина и Наталья Поклонская в своей дискуссии вокруг личности российского императора Николая II "обменялись любезностями", заявил секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что Роднина в своем аккаунте в Instagram опубликовала скриншот дискуссии с Поклонской, где экс-прокурор Крыма раскритиковала позицию Родниной о вкладе Николая II в историю страны. При этом олимпийская чемпионка посоветовала "новому гражданину РФ не путать уважение к традициям и истории нашей родины с иступленным фанатизмом к личности, признанной самой церковью мучеником, а не святым".

"Депутаты свободны в высказывании своих позиций. И, естественно, в этой части и Ирина Константиновна (Роднина), и Наталья Владимировна (Поклонская) выражают каждый свою точку зрения. В любой дискуссии всегда определяется истина. И я надеюсь, что люди, которые сегодня видят эту дискуссию, для себя какие-то выводы сделают", — сказал Неверов журналистам на просьбу прокомментировать спор Поклонской и Родниной в социальных сетях.

"Наталья Владимировна свою позицию давно заявляла. Она ее отстаивает, она ее ведет. Но в этой части и любой человек тоже имеет свою позицию, на что и Ирина Константиновна в интернете ответила, и, соответственно, они как бы обменялись любезностями", — добавил секретарь генсовета ЕР.

Он подчеркнул, что депутат "имеет право на свою точку зрения". "Очень хорошо, что именно при одной или другой позиции нет категорийности, что мы вот это будем запрещать, а это будем разрешать", — заключил Неверов.