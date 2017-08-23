Медведев поручил губернатору Сахалина уделять особое внимание школам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко уделять особое внимание реконструкции и строительству школ в регионе.

"Прошу уделять этому особое внимание", — сказал он на встрече с главой Сахалина, получив доклад о реализации программы реконструкции и строительства школ.

По словам Медведева, требования к школьному образованию растут. "Материально-техническая основа среднего образования должна кардинальным образом поменяться. Мы этим занимаемся по всей стране, нужно заниматься этим и на Сахалине", — заключил премьер.

В свою очередь Кожемяко сообщил, что в Сахалинской области принято решение о строительстве минимум двух школ. За пять лет планируется соответствующую программу выполнить, что даст в том числе и значительное снижение числа детей, обучающихся во вторую смену.

Медведев в целом обратил внимание на важность решения социально-экономических задач в регионе. "Развитие есть. Я вижу это и по состоянию дорог, они все-таки лучше становятся по сравнению с тем, что я видел, во всяком случае, несколько лет назад", — заметил премьер.

В качестве одной из важных проблем, которая требует решения, он указал на необходимость ликвидации ветхого жилья.

Губернатор доложил, что в этом году планируется завершить программу расселения ветхого жилья, признанного таковым до 2012 года. Кроме того, готовятся еще две программы — на 2018-2022 годы и на 2022-2025 годы, в рамках которых планируется расселить еще порядка 470 тысяч квадратных метров.