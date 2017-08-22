США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Эксперты: в России необходимо повышать энергоэффективность

20:1322.08.2017
(обновлено: 20:15 22.08.2017)
0350
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоРоссийские солнечные панели. Архивное фотоРоссийские солнечные панели. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Приоритетной моделью регулирования выбросов парниковых газов в России должно стать стимулирование повышения энергоэффективности, что позволит выполнить обязательства по Парижскому соглашению, считают эксперты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Самарин
Объем выбросов парниковых газов в Москве сократился на 12 миллионов тонн
Россия является одной из 194 стран, подписавших в 2015 году Парижское соглашение по климату. Согласно его условиям, страна должна снизить выбросы парниковых газов на к 2030 году на 25–30% (по сравнению с уровнем 1990 года). Однако без дополнительного стимулирования обязательства России по Парижскому соглашению будут нарушены.

"По оценкам института, при среднегодовом темпе роста ВВП России на уровне 2%, а также сохранении текущих углеродоемкости экономики и объемов поглощения выбросов лесами превышение фактических выбросов над предельными по обязательствам в 2030 году составит 176 миллионов тонн эквивалента CO2 (6,0% от предельных)", — отмечают эксперты ИПЕМ.

По их мнению, стимулирование повышения энергоэффективности является наиболее приемлемой моделью регулирования выбросов парниковых газов. Россия имеет опыт повышения энергоэффективности в ряде отраслей (требования к утилизации ПНГ, модернизация металлургических заводов и НПЗ и др.) и значительный потенциал дальнейшего снижения энергоемкости экономики.

11 субъектов РФ провели инвентаризацию парниковых газов
© РИА Новости / Игорь Подгорный
11 субъектов РФ провели инвентаризацию парниковых газов
В мировой практике можно выделить еще три основные модели регулирования. Наиболее радикальный метод — прямые платежи за выбросы, применяется в основном в тех странах, где наблюдается ярко выраженная зависимость между величиной платежной ставки и структурой энергетики. Так, в странах с высокой долей тепловой энергетики (более 50%) платежные ставки установлены на очень низком уровне.

Стратегия стимулирования снижения выбросов парниковых газов путем освоения ВИЭ актуальна для стран, сильно зависящих от импорта топлива (страны ЕС), но создает существенную дополнительную нагрузку на потребителей. Еще один метод – налогообложение моторного и энергетического топлива — связан с высокими социальными рисками, так как стимулирование снижения выбросов полностью перекладывается в стоимость топлива.

Комментировать
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена