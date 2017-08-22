Эксперты: в России необходимо повышать энергоэффективность

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Приоритетной моделью регулирования выбросов парниковых газов в России должно стать стимулирование повышения энергоэффективности, что позволит выполнить обязательства по Парижскому соглашению, считают эксперты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

Россия является одной из 194 стран, подписавших в 2015 году Парижское соглашение по климату. Согласно его условиям, страна должна снизить выбросы парниковых газов на к 2030 году на 25–30% (по сравнению с уровнем 1990 года). Однако без дополнительного стимулирования обязательства России по Парижскому соглашению будут нарушены.

"По оценкам института, при среднегодовом темпе роста ВВП России на уровне 2%, а также сохранении текущих углеродоемкости экономики и объемов поглощения выбросов лесами превышение фактических выбросов над предельными по обязательствам в 2030 году составит 176 миллионов тонн эквивалента CO2 (6,0% от предельных)", — отмечают эксперты ИПЕМ.

По их мнению, стимулирование повышения энергоэффективности является наиболее приемлемой моделью регулирования выбросов парниковых газов. Россия имеет опыт повышения энергоэффективности в ряде отраслей (требования к утилизации ПНГ, модернизация металлургических заводов и НПЗ и др.) и значительный потенциал дальнейшего снижения энергоемкости экономики.

В мировой практике можно выделить еще три основные модели регулирования. Наиболее радикальный метод — прямые платежи за выбросы, применяется в основном в тех странах, где наблюдается ярко выраженная зависимость между величиной платежной ставки и структурой энергетики. Так, в странах с высокой долей тепловой энергетики (более 50%) платежные ставки установлены на очень низком уровне.

Стратегия стимулирования снижения выбросов парниковых газов путем освоения ВИЭ актуальна для стран, сильно зависящих от импорта топлива (страны ЕС), но создает существенную дополнительную нагрузку на потребителей. Еще один метод – налогообложение моторного и энергетического топлива — связан с высокими социальными рисками, так как стимулирование снижения выбросов полностью перекладывается в стоимость топлива.