В Москве почти 11 тысяч пассажиров получили бесплатные бутылки с водой

Пассажиры проходит через турникеты на одной из станций метро в Москве. Архивное фото

Пассажиры проходит через турникеты на одной из станций метро в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Почти 11 тысяч пассажиров получили бесплатную бутилированную воду на станциях Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) во время жаркой погоды, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Службы Московского метрополитена постоянно следят за температурой, установленной на станциях метро и МЦК, а также в вагонах поездов. Мы стараемся обеспечить пассажирам максимальный комфорт во время поездки. Раздача воды — одна из таких мер, пассажиры всегда с удовольствием подходят и берут воду. В жаркие дни около 11 тысяч пассажиров получили бутылки с водой на станциях метро и МЦК", — приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя департамента Гамида Булатова.

Как отмечается в сообщении, для улучшения качества обслуживания пассажиров в регламент по работе метро в летнее время были внесены изменения: раньше на станциях метро начинали раздавать воду, если температура держалась на отметке 28 градусов в течение трех-четырех часов, в этом году временной промежуток был сокращен до полутора часов.

Кроме этого, в метро специально сняли дополнительные стеклянные двери при входе в вестибюли, благодаря чему происходит естественное охлаждение станций за счет интенсивной вентиляции.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день 40% вагонов метро и 100% поездов МЦК оборудованы системами климат-контроля, где температура поддерживается на уровне 20-24ºС, в вагонах без кондиционеров охлажденный воздух поступает из тоннельной вентиляции. Более 70% парка Мосгортранса оборудованы кондиционерами и климатическими системами.