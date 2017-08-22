Фонд доктора Лизы поможет детям, пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону

Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь доктора Лизы" объявил сбор средств и гуманитарной помощи для пострадавших от пожаров в Ростове-на-Дону детей, сообщила РИА Новости член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

Ранее организация приняла решение, что в рамках программы помощи детям, пострадавшим в результате военных действий, также будет реализовывать проект помощи детям, пострадавшим от стихийных бедствий – пожаров, наводнений, землетрясений, отметила представитель фонда.

"Поэтому руководство организации оперативно приняло решение об оказании помощи пострадавшим от пожаров в Ростове. Первоочередной задачей мы видим помощь детям и семьям с детьми", — сказала Авилова.

Она уточнила, что сейчас у фонда есть данные о 14 таких семьях, восемь пострадавших детей находятся в больнице. "Сегодня мы объявили сбор средств, чтобы реализовать закупку самого необходимого именно для детей. Надеемся, завтра или послезавтра они получат первую часть гуманитарной помощи. Кроме того, мы ведем сбор непосредственно необходимого – одежды, медикаментов, дезинфицирующих средств, продуктов питания для пострадавших в нашем офисе на Пятницкой улице", — сообщила представитель фонда.

Фонд постарается ежедневно публиковать информацию как о нуждах потерпевших, так и о помощи, которую удалось оказать, добавила Авилова.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.