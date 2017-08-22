Фонд доктора Лизы поможет детям, пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону

18:2122.08.2017
(обновлено: 18:22 22.08.2017)
3800
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь доктора Лизы" объявил сбор средств и гуманитарной помощи для пострадавших от пожаров в Ростове-на-Дону детей, сообщила РИА Новости член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.
Ранее организация приняла решение, что в рамках программы помощи детям, пострадавшим в результате военных действий, также будет реализовывать проект помощи детям, пострадавшим от стихийных бедствий – пожаров, наводнений, землетрясений, отметила представитель фонда.
"Поэтому руководство организации оперативно приняло решение об оказании помощи пострадавшим от пожаров в Ростове. Первоочередной задачей мы видим помощь детям и семьям с детьми", — сказала Авилова.
Она уточнила, что сейчас у фонда есть данные о 14 таких семьях, восемь пострадавших детей находятся в больнице. "Сегодня мы объявили сбор средств, чтобы реализовать закупку самого необходимого именно для детей. Надеемся, завтра или послезавтра они получат первую часть гуманитарной помощи. Кроме того, мы ведем сбор непосредственно необходимого – одежды, медикаментов, дезинфицирующих средств, продуктов питания для пострадавших в нашем офисе на Пятницкой улице", — сообщила представитель фонда.
Фонд постарается ежедневно публиковать информацию как о нуждах потерпевших, так и о помощи, которую удалось оказать, добавила Авилова.
Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.
Более двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.
Из-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.
Через какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.
Площадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла десяти тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.
На данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.
В Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.
На данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.
Работы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.
За день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.
В МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.
После пожара за медицинской помощью обратились порядка 25 человек. Известно о трех получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
В связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".