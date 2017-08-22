Звезды спорта и шоу-бизнеса поддержали флешмоб в честь российского флага

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В социальной сети Instagram набирает популярность флешмоб под названием "Собери цвета флага", приуроченный ко Дню Государственного флага России.
Пользователи делятся фотографиями, на которых есть белый, синий и красный — цвета российского триколора — с хэштегом "СобериЦветаФлага".
Флешмоб запустил певец Филипп Киркоров, опубликовавший фотографию со своего выступления в Керчи на фоне цветов российского флага.
"Флаг всегда под рукой, к примеру, у меня в комментаторской кабине это три авторучки", — подписал фотографию спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
У биатлонистки Светланы Слепцовой, принявшей эстафету у Губерниева, нашлись планшет, паспорт и карточка нужных цветов.
А биатлонист Антон Шипулин в праздник решил "символично одеться".
Популярная телеведущая Ольга Бузова тоже подобрала предметы гардероба соответствующей расцветки. "Даже вдали от родной страны главные цвета все равно при мне", — написала она.
Певица Нюша поддержала флешмоб, выложив свое фото в красно-белом на синем фоне.
Боксер Григорий Дрозд опубликовал фото с "триколором" из перчаток.
А вот Михаил Галустян без затей выложил в своем Instagram российский флаг.