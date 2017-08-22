Звезды спорта и шоу-бизнеса поддержали флешмоб в честь российского флага

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В социальной сети Instagram набирает популярность флешмоб под названием "Собери цвета флага", приуроченный ко Дню Государственного флага России.

Пользователи делятся фотографиями, на которых есть белый, синий и красный — цвета российского триколора — с хэштегом "СобериЦветаФлага".

Флешмоб запустил певец Филипп Киркоров, опубликовавший фотографию со своего выступления в Керчи на фоне цветов российского флага.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Авг 22 2017 в 2:01 PDT

"Флаг всегда под рукой, к примеру, у меня в комментаторской кабине это три авторучки", — подписал фотографию спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Авг 22 2017 в 2:16 PDT

У биатлонистки Светланы Слепцовой, принявшей эстафету у Губерниева, нашлись планшет, паспорт и карточка нужных цветов.

Публикация от S S (@sleptsovass) Авг 22 2017 в 2:30 PDT

А биатлонист Антон Шипулин в праздник решил "символично одеться".

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Авг 22 2017 в 4:58 PDT

Популярная телеведущая Ольга Бузова тоже подобрала предметы гардероба соответствующей расцветки. "Даже вдали от родной страны главные цвета все равно при мне", — написала она.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 22 2017 в 6:04 PDT

Певица Нюша поддержала флешмоб, выложив свое фото в красно-белом на синем фоне.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Авг 22 2017 в 3:31 PDT

Боксер Григорий Дрозд опубликовал фото с "триколором" из перчаток.

Публикация от Григорий Дрозд (@grigory_drozd) Авг 22 2017 в 3:18 PDT

А вот Михаил Галустян без затей выложил в своем Instagram российский флаг.