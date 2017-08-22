В ОП разработают памятку о действиях при аномальных погодных явлениях

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ разработает для россиян памятку о действиях при аномальных погодных явлениях, туда войдут рекомендации о том, как адаптироваться к происходящим климатическим изменениям и обезопасить себя от негативного воздействия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ во вторник.

Как уточняется в сообщении, данная инициатива принадлежит главе комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбине Дударевой.

Так, говорится в сообщении пресс-службы ОП РФ, к "экстремальным" погодным явлениям можно отнести периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с "неправильной" погодой.

"Предугадать такие катаклизмы задолго никто не может, но объяснить людям, как нужно вести себя в экстренных случаях, просто необходимо. В связи с этим комиссия выработает рекомендации для жителей России о том, как адаптироваться к происходящим изменениям, что предпринять и как обезопасить себя от негативного воздействия. Рекомендации войдут в памятку поведения при аномальных погодных явлениях", — говорится в сообщении ОП РФ.

По мнению Дударевой, в последнее время значительно увеличилось количество граждан, озабоченных происходящими климатическими процессами. Однако, несмотря на то, что эту проблему обсуждают на высшем уровне с участием ученых и мировых экспертов, на бытовом уровне население страны мало информировано о проблеме.

По данным ВЦИОМ, серьезные изменения климата Земли отмечают порядка 86% россиян, преимущественно они говорят о его непредсказуемости. Жители регионов России также отмечают необычно дождливую и прохладную погоду: 52% граждан пожаловались социологам на не по-летнему низкие температуры и, вместе с тем, посетовали на плохое самочувствие и настроение.