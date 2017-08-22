В Москве на станции метро "Пушкинская" начали раздавать бесплатную воду

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пассажирам метро на станции "Пушкинская" начали раздавать бесплатную воду из-за жары, сообщает во вторник пресс-служба столичной подземки.

Во вторник столичный главк МЧС России объявило экстренное предупреждение в связи с жарой.

"На станции мосметро "Пушкинская" начата раздача питьевой воды", — говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

Ранее в департаменте транспорта города рассказали, что традиционно воду начинают раздавать, если на станциях температура достигает 28 градусов.

15:30 На станции #мосметро Пушкинская начата раздача питьевой воды. — Мосметро (@MoscowMetro) 22 августа 2017 г.

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