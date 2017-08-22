Руденя: Тверская область создаст план улучшения ситуации на рынке труда

ТВЕРЬ, 22 авг — РИА Новости. В Тверской области будет разработан комплексный план обеспечения экономики квалифицированными кадрами, направленный на решение проблемы нехватки специалистов в промышленности, социальных сферах, а также создание рабочих мест во внебюджетной сфере, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на заседании облправительства.

"В Тверской области мы наблюдаем нехватку специалистов, в первую очередь, в промышленном производстве, а также в здравоохранении и образовании. Ликвидация этой диспропорции — задача не только службы занятости, но и региональных Минэкономразвития, Минпрома, Минобразования", — цитирует пресс-служба правительства области слова Рудени.

Следующая важная задача, подчеркнул он, — создание рабочих мест во внебюджетной сфере. В небольших муниципалитетах люди заняты, в основном, в бюджетных учреждениях, что создаёт сложности для трудоустройства молодёжи, повышает нагрузку на бюджет, не даёт развиваться территориям. В то время, как эти районы испытывают дефицит рабочих мест, в более крупных муниципальных образованиях ситуация противоположная. Поэтому необходимо разработать и реализовать меры по повышению мобильности населения внутри региона.

Ещё одно важное направление — замещение мигрантов на рынке труда гражданами России, жителями Тверской области, указал Руденя. Эта работа вошла в активную фазу в 2016 году: количество выданных разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности снизилось почти на 21%. Тенденция сохранилась и в первом полугодии 2017-го: достигнуто сокращение на 5%.

Кроме того, по мнению главы региона, необходимо уменьшить отток тверских специалистов в Москву и Московскую область. "Наша задача — дать жителям региона возможность реализовать свои способности в Тверской области и тем самым ежедневно вносить свой вклад в развитие региональной экономики", — сказал глава региона.

Как отметили в пресс-службе, в целом в Тверской области в 2016-2017 годах показатель безработицы колебался от 0,9% до 1,3% экономически активного населения. В 2017 году в службу занятости региона для поиска работы обратились 26,1 тысячи человек. С января по июль 2017 года в региональном банке вакансий имелись заявки от работодателей на 49 тысяч рабочих мест. За 2012-2016 годы в Тверской области открыто боле 10,5 тысяч внебюджетных рабочих мест, в этой сфере лидируют Тверь, Калининский и Конаковский районы.

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