Власти Москвы утвердили пятый список объектов самостроя, подлежащих сносу

Снос незаконно построенного торгового павильона рядом со станцией метро Улица 1905 года в Москве. Архивное фото

Снос незаконно построенного торгового павильона рядом со станцией метро Улица 1905 года в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы во вторник утвердили пятый список объектов самостроя, подлежащих демонтажу, в него попали 78 объектов, говорится в сообщении столичной госинспекции по недвижимости.

Всего в рамках "пятой волны" демонтируют 42,3 тысячи квадратных метров недвижимости, расположенной на инженерных коммуникациях, а также на территориях с особым режимом использования, включая охранную зону метрополитена и улично-дорожную сеть, сообщается в пресс-релизе.

В частности, демонтажу подлежат объекты на Калужской площади (1, строение 3), Новом Арбате (8, строение 2 и 24, строение 2), отмечается в сообщении.

Также демонтируют объекты у станций метро "Выхино" (улица Хлобыстова, 26, строение 2), и "Волгоградский проспект" (Новоостаповская улица, 1, строения 4-9), которые без разрешительной документации из временных превратились в капитальные, говорится в сообщении.

Как указывается в нем, самые крупные объекты, включенные в список самостроя, — нежилое здание площадью 6,7 тысячи квадратных метров на Симферопольском бульваре, 11 и ряд объектов общей площадью свыше 1 тысячи квадратных метров на Рязанском проспекте, 40, корпус 2, строения 1-4.

Также в список включены незаконные строения вблизи станций метро "Царицыно", "Кантемировская", "Домодедовская", "Сходненская" и "Кузьминки", добавляется в сообщении.

В течение семи дней госинспекция по недвижимости направит владельцам этих сооружений уведомления о необходимости их демонтировать. За добровольный снос опасного объекта самостроя предусмотрена компенсация: 55,5 тысячи рублей за квадратный метр – если объект демонтируется своими силами, 51 тысячу рублей за квадратный метр – если объект демонтируется при помощи префектур административных округов. Сооружения, которые не будут разобраны добровольно, город будет вынужден демонтировать в принудительном порядке – не ранее, чем через два месяца с момента опубликования постановления, говорится в пресс-релизе.