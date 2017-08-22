МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Посольство США в РФ объяснило ситуацию с утренней очередью желающих получить американскую визу в последний день перед объявленной приостановкой оформления визовых документов в России.
1.5%Да, у меня уже поданы документы, не знаю, что будет дальше
2.7%Хотел(а) поехать туда, но теперь откажусь от планов – быстро оформить визу не получится
95.8%Нет, я и не собирался(лась) в США
"Все собеседования на получение виз были назначены заранее", — сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее посольство США в РФ сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.
Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в РФ на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.