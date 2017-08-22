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Общество

Посольство США объяснило очередь за визами предварительной записью

Сюжет:
Ограничение выдачи американских виз в России (24)
15:1922.08.2017
(обновлено: 15:21 22.08.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВывеска у входа в здание посольства США в Москве. Архивное фотоВывеска у входа в здание посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Посольство США в РФ объяснило ситуацию с утренней очередью желающих получить американскую визу в последний день перед объявленной приостановкой оформления визовых документов в России.

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Вторник — последний день, когда американское посольство будет выдавать визы перед перерывом до 1 сентября. Как передавал корреспондент РИА Новости, в этой связи перед посольством США на Новинском бульваре в Москве утром появилась длинная очередь тех, кто должен пройти собеседование или уже пришел за готовой визой (подача заявки на визу происходит онлайн).

"Все собеседования на получение виз были назначены заранее", — сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Ранее посольство США в РФ сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.

Флаги России и США у здания американского посольства в Москве
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Политолог: приостановка выдачи виз – попытка США "отомстить" России
Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу. Эти меры в посольстве объяснили сокращением численности сотрудников. Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, заявили в дипмиссии.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в РФ на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Павел Петров
Если консульства в других городах не будут выдавать визы, тогда чем они будут заниматься? Позакрывать их и пусть валят к себе в Америку.
15:35
22.08.2017
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