В КЧР 13 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня российского флага

ЧЕРКЕССК, 22 авг — РИА Новости. Свыше 13 тысяч жителей Карачаево-Черкесии приняли участие в республиканских мероприятиях, приуроченных ко Дню государственного флага России, сообщает пресс-служба главы региона.

Праздничные мероприятия прошли во всех городах и районах республики. В Черкесске в торжественном митинге приняли участие 2,5 тысячи горожан. От имени главы региона Рашида Темрезова собравшихся поздравил председатель правительства КЧР Аслан Озов, отметивший, что воспитание молодежи невозможно без уважения к ее национальным символам.

"Государственный флаг, как герб и гимн, — не только знак признания великого прошлого страны, но и залог ее будущего процветания. И наша с вами задача — сделать все от нас зависящее, чтобы наши дети и внуки могли гордиться своей страной, тем, что они родились и живут в России", — цитирует пресс-служба премьер-министра КЧР.

В республиканской столице праздник продолжился концертом с участием творческих коллективов республики, культурно-развлекательной программой и спортивными состязаниями в парке "Зеленый остров".

В День Государственного флага в республиканских библиотеках проходят тематические выставки, где подробно можно узнать об истории российского флага.

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