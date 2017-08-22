В Адыгее первоклассники получат подарочные комплекты ко Дню знаний

МАЙКОП, 22 авг — РИА Новости. Власти Адыгеи возобновляют акцию "Подарок первокласснику", в рамках которой детям, которые впервые пойдут в этом году в школу, в День знаний вручат полезные подарки для учебы, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

По инициативе врио главы республики Мурата Кумпилова на формирование подарочных комплектов из республиканского бюджета выделено 9 миллионов рублей.

"В рамках акции все первоклассники получат комплект школьных принадлежностей. Тетради, альбом, ручки, карандаши, краски и другие предметы будут упакованы в красивую папку. Всего комплект детского творчества для развития способностей младших школьников состоит из 26 предметов", — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в комплект первоклассника входит дневник, первые восемь страниц которого рассказывают о республике, о национальных костюмах, орнаментах, государственных символах Адыгеи.

По данным министерства образования и науки республики в этом году в Адыгее в первый класс пойдут 6100 человек.

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