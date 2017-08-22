В России снизилась смертность от заболеваний органов дыхания

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Смертность от заболеваний органов дыхания в России снижается, но эта группа болезней все равно остается самой распространенной среди взрослого населения, сообщила РИА Новости пресс-служба Минздрава РФ.

"Согласно статистике Минздрава России, самые распространенные заболевания взрослого населения (от 18 лет в течение трудоспособного возраста) связаны с болезнями органов дыхания, в частности, пневмония, острый ларингит и трахеит, бронхит. На период 2016 года общая заболеваемость населения, связанная с болезнями органов дыхания взрослого, рассчитанная на 100 тысяч человек, составила более 20,8 тысячи случаев", — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, подобная ситуация наблюдается и среди населения старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин). В 2016 году самые распространенные заболевания россиян старше трудоспособного возраста были связаны с болезнями органов дыхания (более 20,4 тысячи случаев на 100 тысяч человек), в том числе острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (более 10,7 тысячи случаев на 100 тысяч человек).

"Отметим, что смертность от болезней органов дыхания в 2016 году по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизилась на 7,3%… За шесть месяцев 2017 года смертность от болезней органов дыхания снизилась на 8,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — добавили в Минздраве.