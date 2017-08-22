Генконсульство США в Санкт-Петербурге прекратило выдачу виз россиянам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Генеральное консульство США в Петербурге во вторник прекратило выдачу виз россиянам, передает корреспондент РИА Новости.

22 августа — последний день, когда американские дипломатические ведомства на территории РФ выдают визы перед перерывом до 1 сентября. Тем не менее, как сообщили корреспонденту РИА Новости сотрудники дипмиссии у входа в здание, во вторник не наблюдалось повышенного числа посетителей.

"Уже все идет через Москву. Сегодня последний был день. Сегодня консульство работало (до 12.00 – ред.), но уже не работает", — сказал сотрудник генконсульства США.

Ранее посольство США в РФ сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.

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Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу. Эти меры в посольстве объяснили сокращением численности сотрудников. Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, заявили в дипмиссии.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в РФ на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.