Генконсульство США в Санкт-Петербурге прекратило выдачу виз россиянам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Генеральное консульство США в Петербурге во вторник прекратило выдачу виз россиянам, передает корреспондент РИА Новости.
22 августа — последний день, когда американские дипломатические ведомства на территории РФ выдают визы перед перерывом до 1 сентября. Тем не менее, как сообщили корреспонденту РИА Новости сотрудники дипмиссии у входа в здание, во вторник не наблюдалось повышенного числа посетителей.
"Уже все идет через Москву. Сегодня последний был день. Сегодня консульство работало (до 12.00 – ред.), но уже не работает", — сказал сотрудник генконсульства США.
Ранее посольство США в РФ сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.
1.7%Да, у меня уже поданы документы, не знаю, что будет дальше
2.4%Хотел(а) поехать туда, но теперь откажусь от планов – быстро оформить визу не получится
95.9%Нет, я и не собирался(лась) в США
Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в РФ на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.