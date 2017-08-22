Медведев выразил соболезнования родным и близким Дейнекина

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким бывшего главкома ВВС СССР и России Петра Дейнекина в связи с его кончиной, отметив настоящую военную выдержку, бесстрашие и человеческую порядочность генерала, сообщается во вторник на сайте кабмина.

"Вся его жизнь – пример преданного служения своей стране. Он начал военную службу с помощника командира корабля дальней авиации и стал первым Главнокомандующим ВВС России. Настоящий офицер, Герой России, он в любой ситуации проявлял настоящую военную выдержку, бесстрашие и человеческую порядочность. Был примером для подчинённых и сослуживцев, которые восхищались его мастерством и жизненной энергией", — говорится в телеграмме.

Вице-президент клуба военачальников РФ Герой России Петр Дейнекин скончался в субботу от сердечного приступа на 80-м году жизни.

Генерал Дейнекин был последним главнокомандующим Военно-воздушными силами Советского Союза и первым главнокомандующим ВВС России. Заслуженный военный летчик, Дейнекин является кавалером более 20 советских, российских и иностранных орденов.