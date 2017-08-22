Школьники-призеры международных олимпиад будут получать премии

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Московским школьникам, которые станут победителями или призерами на международных предметных олимпиадах, будут выплачивать гранты до одного миллиона рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума в столичной мэрии во вторник.

Он рассказал, что половина российской сборной школьников для участия в международных олимпиадах сформирована из московских учащихся, что, по его словам, говорит "о высоком качестве преподавания и таланта московских школьников". Так, с начала года москвичи завоевали на международных олимпиадах 4 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых награды.

"Я считаю, что мы должны ценить ребят, которые вкладывают столько труда и таланта, защищая честь нашего города, и страны. Поэтому предлагается выделить гранты победителям международных олимпиад: за золотую награду – 1 миллион рублей, за серебро – 500 тысяч и 250 тысяч рублей за бронзу. Вы считаете это достойная награда или нет?" – поинтересовался мэр.

"Абсолютно достойные награды", — сказал в ответ Собянину руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина.

В 2017 году в состав сборных команд РФ вошли 16 школьников из Москвы (50% от общего числа российских участников). Они будут представлять страну на 8 международных предметных олимпиадах – по химии, математике, физике, биологии, информатике, географии, астрономии и астрофизике.