Начальник "Черного дельфина" рассказал, как дисциплинировали заключенных

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Проблем с дисциплиной осужденных колонии "Черный дельфин" нет, "все всё выполняют", сообщил в интервью РИА Новости начальник колонии подполковник внутренней службы Сергей Балдин.

"Осужденный должен усвоить свой распорядок дня. Если осужденный не согласен с этим, начинает нарушать установленные правила, то, естественно, он наказывается. Сначала устный выговор, потом беседа с ним проводится, потом это выговор с занесением в личное дело, ну, и потом, это уже как крайняя мера, удаление в ШИЗО", — рассказал Балдин.

Применяется и "пряник": положительно характеризующие себя подопечные колонии могут получить "определенные поблажки". Таким образом, отметил собеседник агентства, большинство осужденных дисциплинированно выполняют правила распорядка и "не позволяют себе лишнего".

"Поначалу, может, и есть какие-то проблемы у новоприбывших осужденных. Но после длительных воспитательных бесед, все всё выполняют. Тем более, когда понимают, что, соблюдая все правила, получают более выгодные для себя условия. К примеру, шанс на переход в более мягкий режим или же выход по УДО (хотя пока ни одно прошение об УДО удовлетворено не было)", — добавил начальник колонии.

Исправительную колонию №6 Оренбургской области неофициально называют "Черным дельфином" из-за скульптуры у фонтана, который расположен во дворе учреждения. В нынешнем виде колония существует с 2000 года, там отбывают наказание самые опасные преступники — террористы, маньяки, педофилы. За все время существования из колонии не было совершено ни одного побега.

Официально информация о заключенных "Черного дельфина" не разглашается, но, по данным СМИ, среди них экс-начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, осужденный за организацию убийств, серийный убийца из Ростовской области Владимир Муханкин, организатор теракта на Черкизовском рынке Москвы Олег Костарев, людоед Владимир Николаев и другие.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости в среду, 23 августа.