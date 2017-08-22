Начальник "Черного дельфина" рассказал, как дисциплинировали заключенных

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Проблем с дисциплиной осужденных колонии "Черный дельфин" нет, "все всё выполняют", сообщил в интервью РИА Новости начальник колонии подполковник внутренней службы Сергей Балдин.
Применяется и "пряник": положительно характеризующие себя подопечные колонии могут получить "определенные поблажки". Таким образом, отметил собеседник агентства, большинство осужденных дисциплинированно выполняют правила распорядка и "не позволяют себе лишнего".
"Поначалу, может, и есть какие-то проблемы у новоприбывших осужденных. Но после длительных воспитательных бесед, все всё выполняют. Тем более, когда понимают, что, соблюдая все правила, получают более выгодные для себя условия. К примеру, шанс на переход в более мягкий режим или же выход по УДО (хотя пока ни одно прошение об УДО удовлетворено не было)", — добавил начальник колонии.
Официально информация о заключенных "Черного дельфина" не разглашается, но, по данным СМИ, среди них экс-начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, осужденный за организацию убийств, серийный убийца из Ростовской области Владимир Муханкин, организатор теракта на Черкизовском рынке Москвы Олег Костарев, людоед Владимир Николаев и другие.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости в среду, 23 августа.