В Крыму отмечают День государственного флага России

Молодые люди развернули живой флаг РФ во время флешмоба Горжусь Россией!, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. Архивное фото

Молодые люди развернули живой флаг РФ во время флешмоба Горжусь Россией!, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости, Максим Грознов. День государственного флага России отметили во вторник в Крыму, торжественная церемония с участием главы республики, спикера парламента, депутатов Госдумы, сенаторов от региона и общественности прошла у здания госсовета.

"Флаг, гимн и герб – символы нашего государства. Крымчане доказали любовь к своему флагу, любовь к своей стране, уважение к своему президенту, поэтому этот праздник – один из основных в нашей республике. Поздравляю вас всех, хочу пожелать мирного развития нашей стране и нашей республике. Да здравствует Российская Федерация", — сказал в ходе церемонии глава Крыма Сергей Аксенов.

После поднятия на флагштоке флага России под звуки государственного гимна власти республики вручили паспорта граждан РФ 12 молодым крымчанам.

"Цвета флагов Крыма и России совпадают, поэтому в этот день мы видим большой подъем в Крыму… Сегодня важно не просто радоваться присоединению Крыма к России, а построить такой Крым, которым бы гордились все крымчане и вся Россия", — сказал журналистам спикер госсовета Владимир Константинов.

Государственный флаг России в этот день традиционно будет установлен на одной из крымских горных вершин, в этом году – на зубцах Ай-Петри на высоте 1234 метра над уровнем моря, сообщили организаторы торжественного мероприятия.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>