На Кубани наградят почтальона, которая отбила нападение грабителя

КРАСНОДАР, 22 авг — РИА Новости. Почтальона из Курганинска Краснодарского края наградят за то, что она отбила нападение грабителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Почты России".

Уточняется, что нападение на почтальона произошло совершено 17 августа днем.

"Злоумышленник, преградив дорогу и угрожая предметом, похожим на пистолет, попытался выхватить поясную сумку почтальона. Но сотрудник Почты России — Ольга Николаевна Пискунова — не растерялась и оказала сопротивление грабителю. На помощь почтальону пришли прохожие, оказавшиеся в этот момент рядом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина скрылся с места происшествия, однако позже полиция его задержала. Как добавили в ведомстве, в результате инцидента почтальон не пострадала, а деньги были сохранены в полном объеме.

"Почтальон, а также прохожие, которые оказали помощь в обезвреживании грабителя, будут награждены", — отметили в компании.