Правительство выделило дополнительные средства на препараты от ВИЧ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Правительство РФ выделило Минздраву дополнительные 4 миллиарда рублей для закупки препаратов для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Минздраву России направляются дополнительные бюджетные ассигнования в размере 4 миллиардов рублей для закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С. Эти лекарства включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", — отмечается в справке к документу.

Согласно закону о федеральном бюджете, на централизованную закупку антивирусных лекарственных препаратов, предназначенных для лечения пациентов с вирусом иммунодефицита человека, предусмотрено 17,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что нехватка антиретровирусных препаратов в объеме меньше месячной потребности была выявлена в 20 регионах РФ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце июля заявила, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в России по числу заражений ВИЧ и СПИДом. Кузбасс с 2010 года входит в число регионов, лидирующих в России по зарегистрированным новым случаям, однако специалисты объясняют это, в частности, рядом объективных причин, включая высокую доступность обследований.