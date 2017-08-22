Правительство выделило дополнительные средства на препараты от ВИЧ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Правительство РФ выделило Минздраву дополнительные 4 миллиарда рублей для закупки препаратов для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.
Согласно закону о федеральном бюджете, на централизованную закупку антивирусных лекарственных препаратов, предназначенных для лечения пациентов с вирусом иммунодефицита человека, предусмотрено 17,6 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что нехватка антиретровирусных препаратов в объеме меньше месячной потребности была выявлена в 20 регионах РФ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце июля заявила, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в России по числу заражений ВИЧ и СПИДом. Кузбасс с 2010 года входит в число регионов, лидирующих в России по зарегистрированным новым случаям, однако специалисты объясняют это, в частности, рядом объективных причин, включая высокую доступность обследований.