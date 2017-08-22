Два самолета из Москвы сели в Новосибирске из-за тумана в Кемерово

КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. Сильный туман нарушил утром во вторник работу аэропорта Кемерово: один авиарейс из Москвы приземлился с опозданием на 4 часа, два других ушли на запасной аэродром в Новосибирске, сообщили РИА Новости в справочной кемеровского международного аэропорта "Алексей Леонов".

Речь идет о судах авиакомпаний "Аэрофлот" (из аэропорта Шереметьево), S7 и "Уральские авиалинии" (оба из Домодедово).

"Самолет "Аэрофлота" сел у нас, в Кемерово, и готовится к обратному вылету в Москву. Этот рейс задержался примерно на 4 часа. Ждем еще два самолета, которые из-за тумана и плохой видимости ушли в "Толмачево" (Новосибирск)", — сказали в справочной.

По предварительным данным, вылет двух самолетов из Новосибирска (S7 и "Уральских авиалиний") в Кемерово запланирован на 11.10 (7.10 мск). Ориентировочное время отлета в Москву из столицы Кузбасса — 13.05 (9.05 мск).

По информации метеорологов, видимость в Кемерово из-за тумана утром составляла всего 160 метров, затем туман стал рассеиваться.